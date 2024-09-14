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Берман раскритиковал самого себя, несмотря на 11 место выше Хюлькенберга

Берман раскритиковал самого себя, несмотря на 11 место выше Хюлькенберга
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Пилот «Хааса» Оливер Берман настаивает, что его разочаровал его результат в квалификации на Гран-при Азербайджана, где он показал 11-й результат, опередив опытного напарника по команде Нико Хюлкенберга.

«Я ошибся на подходе к замку, резко зашёл в 12-й поворот и потерял достаточно времени, чтобы не попасть в финальный сегмент квалификации.

Та авария на тренировке поставила меня в невыгодное положение. Думаю, я вынес из неё урок и не ошибся бы так же в квалификации. Но мы потеряли много километров.

Во-первых, я не учёл разницу в состоянии трассы, потому что, по сути, начал с той точки, в которой остановился во второй практике, но трасса изменилась. Я затормозил немного позже, чем во второй тренировке, и просто немного промахнулся. Это не было большой проблемой, но когда я попытался вырулить, трасса была настолько скользкой, что я не успел сделать всё вовремя.

Я недоволен результатом, потому что должен был быть в третьем сегменте. Строг к себе, потому что знаю, что машина позволяла добиться большего. Если бы я чувствовал, что машина быстра для 11-го места, то был бы сейчас очень счастлив, но машина определённо позволяла большее, поэтому я и разочарован. Мог быть в Q3, если бы провёл две дополнительных серии на мягких шинах в третьей тренировке. На данном этапе моей карьеры это очень важно», — приводит слова Бермана после квалификации Motorsport.

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