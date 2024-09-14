Вильнёв раскритиковал Норриса за провал в квалификации Гран-при Азербайджана

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что Ландо Норрис полностью виноват в своём раннем вылете из борьбы в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Я не помню, но не думаю, что нужно сбрасывать скорость до жёлтого флага. А к тому времени как он бы доехал до финишной линии, жёлтый флаг уже был бы убран. Ему на самом деле не нужно было сбавлять скорость. Так что это небольшая ошибка. Он также вышел слишком широко в последнем повороте. Поэтому я даже не уверен, что его время было бы таким уж хорошим.

Но борьба в чемпионате не закончена. Норрис знает, что у него быстрая машина, и он знает, что у «Ред Булл» будут проблемы на прямой из-за большого наклона антикрыла. У Макса могут возникнуть проблемы на старте, он может сойти на первом круге, не набрать очков, а Ландо финиширует восьмым или седьмым и наберёт несколько очков. Если бы Ферстаппен был на поуле, то это была бы другая история», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.