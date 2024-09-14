Хэмилтон считает, что соперники «Мерседеса» темнят на пятничных практиках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, где он показал седьмой результат.

«Каждую субботу происходит одно и то же, так что я не особо удивлён. В первой и второй практике машина вела себя потрясающе, я был быстр буквально с первого круга, мы могли конкурировать с лидерами.

Иногда, когда наступает суббота, задаёшься вопросом: были ли другие машины тяжелее в первой и второй тренировках? Как я уже сказал, вчера всё было отлично, а сегодня, как только мы начали, всё изменилось. При этом я почти ничего не менял в машине, потому что не хотел ничего испортить. Да и шины не работали как надо. Весь день они не работали. Они начали работать только на последнем круге, на последнем секторе, но этого было мало», — приводит слова Хэмилтона после квалификации RacingNews365.