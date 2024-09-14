«Метео Франс» не прислал сотрудников в Азербайджан из-за конфликта между странами

Организация «Метео Франс» не прислала сотрудников в Баку на Гран-при Азербайджана из-за политического конфликта между странами. Об этом сообщает издание Motorsport.

«Метео Франс» является официальным метеорологическим органом французского государства. Услугами этой организации, в том числе данными их метеорадаров традиционно пользуются команды Формулы-1. Но на Гран-при Азербайджана команды работают без привычных метеорологических радиолокационных систем.

Motorsport отмечает, что причиной тому политический конфликт между Францией и Азербайджаном, в связи с которым гражданам Франции, включая лиц с двойным гражданством, рекомендовано воздержаться от поездок в Азербайджан. Именно поэтому представители «Метео Франс», соблюдая рекомендации своего правительства, не приехали на нынешний гоночный уикенд.

Отсутствие специалистов «Метео Франс» в Баку означает, что Формула-1 работает без радиолокационной системы, которая обычно устанавливается в самой высокой точке трассы для определения погодных условий в ее районе и окрестностях.

Однако большая часть дополнительного оборудования, используемого «Метео Франс», была передана ФИА, включая устройства для измерения скорости ветра и температуры окружающей среды в различных точках трассы. Однако вместо обычных четырёх метеостанций в эти выходные будет работать только одна, расположенная на пит-лейне.

Сотрудники «Метео Франс» так же обслуживают гонку удалённо, сохраняя связь с руководством гонки, и продолжают предоставлять регулярные прогнозы через общедоступные информационные системы.

Ожидается, что в Баку команды могут разместить на пит-лейне собственные измерительные приборы и метеостанции, а привычные радары «Метео Франс» заменят на данные от других метеорологов.

Motorsport также отмечает, что граждане Франции из нескольких команд Формулы-1 тоже решили не приезжать в Азербайджан, но в их число не входит «Альпин», которая прилетела в Баку в полном составе.