Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Альпин» Пьер Гасли дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Азербайджана в Баку. Такое решение вынесли стюарды Международной автомобильной федерации.

По окончании квалификации стюарды отметили, что на машине Гасли был превышен мгновенный расход топлива (100кг/ч) во втором сегменте. Изучив обстоятельства, стюарды исключили Гасли из протокола квалификации, но допустили его к старту в завтрашней гонке.

В квалификации Пьер Гасли показал 13-й результат.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана — проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.