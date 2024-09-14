Стало известно наказание за выброшенный Албоном вентилятор

Пилот «Уильямса» Алекс Албон избежал наказания за выброшенный в третьем сегменте квалификации Гран-при Азербайджана в Баку.

Стюарды Международной автомобильной федерации отметили, что в другой ситуации действия Албона были бы признаны нарушением, но в сложившихся обстоятельствах его действия предотвратили появление желтых флагов и позволили избежать проблем у других гонщиков. Действия Алекса были признаны правильными, но его команда всё же была оштрафована на € 5000.

В квалификации Алекс Албон показал 10-й результат.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.