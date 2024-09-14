Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл избежал наказания после квалификации Гран-при Азербайджана. Он отделался предупреждением.

Расселл в первом сегменте квалификации не снизил скорость под желтыми флагами. Но стюарды Международной автомобильной федерации отметили, что у Джорджа не было возможности увидеть флаг, так как он в тот момент тормозил перед поворотом, и не смог бы изменить направление торможения. Затем он ускорился в обычном режиме, но световая панель между поворотами находилась на значительном расстоянии от трассы, и ее было трудно разглядеть.

В квалификации Джордж Расселл показал пятый результат.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.