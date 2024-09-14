Марко объяснил, почему Перес переквалифицировал Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему Макс Ферстаппен был медленнее Серхио Переса в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Положительный момент в том, что мы нашли скорость. Макс допустил ошибку. В результате в 16-м повороте он потерял шесть десятых. Так что второе место, безусловно, было бы возможно.

Здесь можно обгонять. Длинные серии Чеко были очень хороши с точки зрения износа шин. Так что есть реальный шанс, что мы добьёмся в гонке большого прогресса.

Более того, мы можем ожидать появления машины безопасности», — приводит слова Марко немецкий Sky Sports.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.