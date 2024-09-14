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Предварительная стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1
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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 на городской трассе Баку.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Предварительная стартовая решётка:
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Серхио Перес («Ред Булл»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Франко Колапинто («Уильямс»)
10. Александер Албон («Уильямс»)
11. Оливер Берман («Хаас»)
12. Юки Цунода («РБ»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Даниэль Риккардо («РБ»)
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось
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