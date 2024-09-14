«Мечта, ставшая реальностью». Колапинто — о 9-м месте в квалификации на ГП Азербайджана

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, где он показал девятый результат.

«Это было сложно, но, знаете, было бы сложнее, если бы я не смог провести вторую практику. К счастью, парни в боксах проделали потрясающую работу. Они даже не обедали, но работали не покладая рук, чтобы подготовить мою машину ко второй тренировке. Они вселили в меня большую уверенность и зарядили энергией, чтобы я мог отблагодарить их хорошим результатом за их усилия. Так что я очень рад этому. Конечно, ещё предстоит долгий путь, но всегда важно оказаться в Q3. Я проехал очень хорошие круги. Каждый из них был хорош, и я просто не могу дождаться завтрашнего дня.

До первого поворота короткий отрезок прямой, но я очень взволнован. Это потрясающий момент, мой первый Q3, очень рад этому. Каждый гонщик мечтает о таком моменте.

Это очень важный шаг для «Уильямса», а для меня это мечта, ставшая реальностью. После вчерашнего дня было тяжело, но сейчас мы счастливы. Я добился этого во второй уикенд в Формуле-1, так что очень счастлив. Команда проделала потрясающую работу, получив обе машины в Q3», — приводит слова Колапинто Motorsport.