Сайнс: я никогда не был быстр здесь, а Леклер – мастер Баку

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что он не расстроен проигрышем своему напарнику Шарлю Леклеру в квалификации Гран-при Азербайджана, назвав монегаска мастером Баку.

«Я никогда не ставлю себе слишком высоких целей в Баку, потому что знаю, что на этой трассе у меня обычно были проблемы. Так что, если говорить объективно, то у меня будет хорошая стартовая позиция. Мой гоночный темп выглядит обнадёживающе, мы в хорошей позиции, чтобы бороться за итоговый результат.

Я всегда был быстр на городских трассах, а в Монако и Сингапуре особенно. Возможно, мои проблемы в Баку связаны с низким уровнем прижимной силы. Не знаю, может дело в асфальте, он очень скользкий, задние колёса часто скользят на нём. Может Шарлю это немного более комфортней. Думаю, это сочетание причин, почему я никогда не был быстр здесь, а он — мастер Баку», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Карлос Сайнс квалифицировался на Гран-при Азербайджана на третьем месте.