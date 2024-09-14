Окон объяснил свою аварию, из-за которой Норрис выбыл после первого сегмента

Пилот «Альпин» Эстебан Окон объяснил свою аварию в конце первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана, из-за которой Ландо Норрис сбросил темп и выбыл из дальнейшей борьбы за поул.

«Конечно, это очень трудный уикенд. У меня практически не было нормальных кругов, может быть, шесть за весь уикенд. Было тяжело пропустить первую и третью практики.

Я приступил к квалификации без наката и нормальных настроек. Машиной было трудно управлять, не совсем так, как мне бы хотелось.

В том моменте с аварией я вышел за грань и врезался в стену — и всё. Я шёл с улучшением, это точно, но в любом случае было бы сложно выйти в следующий сегмент.

Мы оставили немного свежих комплектов шин на гонку на случай, если что-то случится. Постараемся сделать всё что можно, и, надеюсь, завтра у нас будет достойная гонка», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.