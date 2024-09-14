«Ты должен гордиться собой». Ваулз — Албону по радио после забытого на болиде вентилятора

Стало известно, что сказал по радио руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз своему гонщику Алексу Албону после проблемной квалификации на Гран-при Азербайджана в Баку.

«Алекс, ты впечатляюще провёл квалификацию. Отличная работа. Прости за этот инцидент. Мы удостоверимся, что такого не повторится. Нужно понять, почему спешка привела к этому. Но ты должен гордиться собой. Ты молодец», — сказал Ваулз по радио.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Азербайджана — проходит на городской трассе в Баку с 13 по 15 сентября.