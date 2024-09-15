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Гасли объяснил, почему на его машине произошел перерасход топлива

Гасли объяснил, почему на его машине произошел перерасход топлива
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли объяснил, почему на его машине произошел кратковременный перерасход топлива, из-за чего его дисквалифицировали по итогам квалификации на Гран-при Азербайджана.

«Дисквалифицирован в квалификации. Мы разочарованы, поскольку максимально использовали возможности машины, добравшись после очень сложного для нас уикенда до второго сегмента на 13-й позиции.

У нас был пиковый показатель расхода топлива, который на очень короткое время превысил допустимый уровень. Это произошло после медленного повышения передачи на моём быстрейшем круге, из-за чего мы в итоге потеряли полторы десятых, так что обидно, потому что мы не добились в том моменте никакого преимущества, но правила есть правила. Завтра мы сделаем всё что в наших силах», — написал Гасли в соцсетях.

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