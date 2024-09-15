Перес отметил самый большой прогресс «Ред Булл» с начала года

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он впервые в этом сезоне опередил своего напарника Макса Ферстаппена.

«Мой второй сектор получился не идеальным. С одной стороны это досадно. Но команда проделала колоссальную работу по внедрению обновлений, чтобы исправить проблему с машиной. Нам нужно и дальше работать в этом направлении. Команда выкладывается на полную.

В последних нескольких гонках у нас был очень сложный период, но думаю, мы определённо добиваемся прогресса. Думаю, что это, вероятно, самый большой прогресс, которого мы добились с машиной с начала года.

Так что надеюсь, что это отразится на нашем темпе в завтрашней гонке. И да, нам просто нужно продолжать двигаться в том же направлении», — приводит слова Переса GP Blog.