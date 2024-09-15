Вильнёв раскритиковал поддержавших Магнуссена коллег по пелотону

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилотов, которые поддержали датчанина Кевина Магнуссена после его дисквалификации за перебор штрафных баллов.

«Ранее [до Монцы] он получил очень много штрафных баллов. И все гонщики на протяжении нескольких лет жаловались, жаловались, жаловались на Кевина. И когда вы, наконец, это получили, они такие словно: «О нет, его не должны наказывать за такое». Нет, на самом деле вы на протяжении трёх лет жаловались на него. Так в чем теперь проблема?

Его должны были наказать уже в Монако. Там он действительно заслужил дисквалификацию. Думаю, именно поэтому они сделали это в Монце за немного меньший проступок», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Напомним, в Монце Магнуссен получил два штрафных балла к гоночной лицензии, суммарно которых стало 12. Из-за этого, по правилам ФИА, Кевин дисквалифицирован, и не может принять участия в Гран-при Азербайджана с 13 по 15 сентября. В Баку его место в «Хаасе» занял Оливер Берман.