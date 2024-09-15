Хорнер признался, что «Ред Булл» может скопировать переднее крыло «Макларена»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что они, скорее всего, попытаются скопировать конструкцию переднего антикрыла, используемую «Маклареном» и «Мерседесом», после того как ФИА объявила эти компоненты полностью соответствующим правилам.

«Думаю, для любой команды в таких вещах всегда важна ясность — легально что-то или нет? Если это считается легальным, то, очевидно, это побуждает вас тоже искать подобные решения.

У ФИА есть вся информация, у них есть весь анализ, они недавно установили камеры на многих болидах. Так что, полагаю, они собирают эти данные. Это одна из тех вещей, которые, как я сказал, если они считаются приемлемой, то вы делаете себе то же самое», — приводит слова Хорнера Daily Express.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 очков.