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Хорнер рассказал, жалеет ли он, что Ньюи уходит из «Ред Булл» без отпуска по садоводству

Хорнер рассказал, жалеет ли он, что Ньюи уходит из «Ред Булл» без отпуска по садоводству
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, жалеет ли он, что Эдриан Ньюи покидает команду без привычного для таких случаев отпуска по садоводству, хотя они могли бы настоять на длительном перерыве до его перехода в другой коллектив.

«Возможно, если они построят ракету, а Лэнс Стролл выиграет чемпионат в 2026 году, это окажется ошибкой», — приводит слова Хорнера F1 Chronicle.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

Ранее в пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге был представлен в середине июля.

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