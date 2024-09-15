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«Я был удивлён результатом «Ред Булл». Пиастри — о квалификации ГП Азербайджана

«Я был удивлён результатом «Ред Булл». Пиастри — о квалификации ГП Азербайджана
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23-летний австралийский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Оскар Пиастри, подводя результаты квалификации Гран-при Азербайджана в Баку, заявил, что был удивлён низкими результатами австрийского коллектива «Ред Булл» в третьем сегменте квалификации.

«Честно говоря, я был немного удивлён, что «Ред Булл» не продвинулся на более высокие позиции в третьем сегменте, но я думаю, что наш гоночный темп в Баку выглядит хорошо. Сейчас четыре лучшие команды настолько близки по гоночному темпу, что часто по очереди выигрывают квалификации. Так что на стартовой решётке будет ещё минимум семь машин, которые близки друг с другом по темпу», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Оскар вместе с пилотом «Феррари» и обладателем поула Шарлем Леклером разделит первый ряд стартового поля в Баку.

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