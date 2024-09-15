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Хэмилтон и Окон будут стартовать с пит-лейна из-за замены силовой установки

39-летний британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» семикратный чемпион Льюис Хэмилтон и 27-летний французский пилот «Альпин» Эстебан Окон будут стартовать с пит-лейна на Гран-при Азербайджана в Баку из-за замены силовой установки, сообщила Международная федерация автоспорта (ФИА).

Ранее было объявлено, что китайский гонщик команды «Кик-Заубер» Гуаньюй Чжоу тоже получил штраф в 20 позиций за замену двух элементов (замену накопителя энергии и блока управления электроникой).

Сегодня, 15 сентября, на городской трассе в Баку состоится гонка 17-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Её начало запланировано на 14:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1.