Гонка Формулы-2 остановлена красными флагами из-за большой аварии

15 сентября в Баку стартовала основная гонка 12-го этапа Формулы-2 — Гран-при Азербайджана. На первом круге на стартовой прямой случился массовый завал, из-за чего заезд был остановлен красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Куш Майни («Инвикта») заглох на старте, и в его стоящую машину на разгоне врезались Оливер Гёте («МП Мотоспорт») и Хосеп-Мария Марти («Кампос») — именно его машину подбросило в воздух. Задняя часть болида Майни уничтожена полностью.

Машина Куша Майни после завала Фото: Кадр из трансляции

Рестарт гонки запланирован на 11:13 мск.

Лидером чемпионата является протеже «Ред Булл» Исак Хаджар, выступающий за «Кампос». Во время квалификации в Баку Хаджар вызвал красные флаги, вылетев после торможения в ограждение. Стюарды наказали Исака Хаджара списанием лучшего времени в квалификации.