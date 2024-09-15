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Гонка Формулы-2 остановлена красными флагами из-за большой аварии

Гонка Формулы-2 остановлена красными флагами из-за большой аварии
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15 сентября в Баку стартовала основная гонка 12-го этапа Формулы-2 — Гран-при Азербайджана. На первом круге на стартовой прямой случился массовый завал, из-за чего заезд был остановлен красными флагами.

Фото: Кадр из трансляции

Куш Майни («Инвикта») заглох на старте, и в его стоящую машину на разгоне врезались Оливер Гёте («МП Мотоспорт») и Хосеп-Мария Марти («Кампос») — именно его машину подбросило в воздух. Задняя часть болида Майни уничтожена полностью.

Машина Куша Майни после завала

Машина Куша Майни после завала

Фото: Кадр из трансляции

Рестарт гонки запланирован на 11:13 мск.

Формула-2 2024. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Основная гонка (29 кругов)
15 сентября 2024, воскресенье. 10:35 МСК
Идёт
1
Рихард Версхор
Trident
2
Андреа Кими Антонелли
Prema Racing
3
Виктор Мартинс
ART Grand Prix

Лидером чемпионата является протеже «Ред Булл» Исак Хаджар, выступающий за «Кампос». Во время квалификации в Баку Хаджар вызвал красные флаги, вылетев после торможения в ограждение. Стюарды наказали Исака Хаджара списанием лучшего времени в квалификации.

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