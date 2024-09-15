Версхор выиграл гонку Формулы-2 в Баку после завала, Антонелли — 3-й, Хаджар — 14-й

15 сентября в Баку прошёл 12-й этап Формулы-2 — Гран-при Азербайджана. Победу в основной гонке одержал пилот команды «Трайдент» нидерландец Рихард Версхор. Вторым финишировал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»). Юниор «Мерседеса» и боевой пилот в сезоне-2025 Андреа Кими Антонелли («Према») закончил гонку на третьей позиции.
Лидер чемпионата и юниор «Ред Булл» Исак Хаджар начинал заезд на последней, 20-й позиции и закончил гонку 14-м.
В начале гонки случился массовый завал из-за заглохшего Куша Майни («Инвикта»). Позже гонка была возобновлена.
Заезд был завершён под жёлтыми флагами из-за ошибки пилота «Премы» Габриэле Мини. Он допустил ошибку в повороте и врезался в защитное ограждение носовой частью болида.
Формула-2. Гонка. Гран-при Азербайджана:
1. Рихард Версхор («Трайдент»).
2. Виктор Мартинск («АРТ Гран-при») +0,3.
3. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,5.
4. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,8.
5. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +1,0.
6. Пол Арон («Хайтек») +1,2.
7. Люк Браунинг («АРТ Гран-при») +1,3.
8. Джекс Кроуфорд («ДАМС») +1,4.
9. Деннис Хаугер («МП Мотоспорт») +1,9.
10. Кристиан Мэнселл («Трайдент») +2,1.
...
14. Исак Хаджар («Кампос») +4,1.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Габриэл Бортолето («Инвикта») — 171,5 очка.
2. Исак Хаджар («Кампос») — 165.
3. Зейн Мэлоуни («Роден») — 135.
4. Пол Арон («Хайтек») — 135.
5. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 117.
6. Андреа Кими Антонелли («Према») — 116.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 97.
8. Франко Колапинто («МП Мотоспорт») — 96.
9. Рихард Версхор («Трайдент») — 87.
10. Деннис Хаугер («МП Мотоспорт») — 85,5.