Итоговая стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1

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Стала известна итоговая стартовая решётка гонки 17-го этапа Формулы-1 — Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Франко Колапинто («Уильямс»).

9. Александер Албон («Уильямс»).

10. Оливер Берман («Хаас»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Даниэль Риккардо («РБ»).

15. Ландо Норрис («Макларен»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

18. Пьер Гасли («Альпин»).

Стартуют с пит-лейна:

Льюис Хэмилтон («Мерседес»);

Эстебан Окон («Альпин»).

У Чжоу штраф в 20 позиций за замену двух элементов, но он стартует выше Гасли, поскольку француз дисквалифицирован из-за мгновенного перерасхода топлива.

У Хэмилтона и Окона старт с пит-лейна за замену силовой установки.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 14:00 мск.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2024. Онлайн-трансляция гонки