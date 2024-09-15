1015-сильный гибридный Lamborghini сразился в дрэг-гонке с McLaren 750S

Гибридный спорткар Lamborghini Revuelto, мощность которого составляет 747 кВт (1015 л. c.), сразился в дрэг-битве с McLaren 750S. Видео заездов опубликованы на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

У Lamborghini Revuelto под капотом 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 с тремя электромоторами, а также полный привод. У McLaren 750S привод лишь на заднюю ось, а его двигатель развивает более скромные 550 кВт (750 л. с.). Однако масса McLaren — 1389 килограммов, в то время как Revuelto весит 1772 килограмма.

В итоге во всех заездах победу одержала Lamborghini, которая в решающей гонке проехала четверть мили за 10,1 секунды. McLaren же на преодоление дистанции понадобилось 10,6 секунды.

Отметим, что ранее в заездах carwow Lamborghini Revuelto проехала четверть мили за 9,9 секунды, однако всё равно уступила 1000-сильной Ferrari.