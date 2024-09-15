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«Наш болид — это дива». Марко словами Вольфа прокомментировал проблемы «Ред Булл»

«Наш болид — это дива». Марко словами Вольфа прокомментировал проблемы «Ред Булл»
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81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко словами руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа прокомментировал проблемы австрийской команды. Вольф в 2021 году назвал болид W12 маленькой токсичной дивой.

«Мы знаем, что где-то свернули не туда в ходе обновлений в этом году. И теперь прилагаем все усилия, чтобы вернуться на правильный путь. В начале года мы выиграли три дубля на машине, которую многие считали доминирующей силой. Затем мы обнаружили, что машина была чем-то вроде дивы – как описал бы это Тото Вольф», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Гонка в Баку на Гран-при Азербайджана начнётся сегодня, 15 сентября, в 14:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 14:00 мск.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2024. Онлайн-трансляция гонки.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
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