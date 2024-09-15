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Сайнс предсказал хаос на Гран-при Азербайджана

Сайнс предсказал хаос на Гран-при Азербайджана
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30-летний испанский пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Карлос Сайнс предсказал хаос на Гран-при Азербайджана.

«Я думаю, что самая большая проблема в Баку обычно — это красные флаги, потому что это нарушает ритм гонки. И сегодня мы можем их увидеть, потому что хаос в Баку всегда возможен. Помню, как однажды на одной гонке было два или три красных флага, и это действительно нарушило темп и настрой. А потом вам придётся подождать, пока расчистят трассу, и, очевидно, это ключевой момент, когда ты должен вернуться и найти концентрацию», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

В данный момент гонщики проходят прогревочный круг в Баку на Гран-при Азербайджана.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2024. Онлайн-трансляция гонки.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Идёт
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