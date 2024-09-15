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Цунода сошёл на Гран-при Азербайджана из-за огромной пробоины в боковом понтоне

Цунода сошёл на Гран-при Азербайджана из-за огромной пробоины в боковом понтоне
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24-летний японский автогонщик Формулы-1 из команды «РБ» и чемпион японской Формулы-4 в сезоне 2018 года Юки Цунода сошёл на Гран-при Азербайджана из-за огромной пробоины в боковом понтоне.

Фото: Кадр из трансляции

Юки получил повреждение на первом круге гонки в ходе борьбы с канадским пилотом команды «Астон Мартин» Лэнсом Строллом.

В данный момент гонщики прошли практически половину дистанции. На момент написания новости лидером гонки является австралийский пилот Оскар Пиастри из команды «Макларен».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2024. Онлайн-трансляция гонки.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:58.007
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.910
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+31.328
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