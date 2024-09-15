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Пиастри выиграл Гран-при Азербайджана, Сайнс и Перес столкнулись в конце гонки

На городской трассе в Баку завершился 17-й этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Его победителем стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Мексиканский пилот Серхио Перес («Ред Булл») и испанский гонщик Карлос Сайнс («Феррари») столкнулись на предпоследнем круге гонки и врезались в защитное ограждение. Оба сошли.

Фото: Кадр из трансляции

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») приехал пятым. Идущий вторым в личном зачёте Ландо Норрис из «Макларена» — четвёртый.

Эта победа стала второй для австралийского пилота Пиастри в карьере и в сезоне-2024. Свой первый триумф он одержал на Гран-при Венгрии.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари») +10,910.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +31,328.

4. Ландо Норрис («Макларен») +36,143.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.17,098.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,468.

7. Александер Албон («Уильямс») +1.27,396.

8. Франко Колапинто («Уильямс») +1.29,541.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.32,401.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.33,127.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.33,465.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1.57,189.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +2.26,907.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.28,841.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

17. Серхио Перес («Ред Булл») — авария.

18. Карлос Сайнс («Феррари») — авария.

19. Лэнс Стролл — сошёл.

20. Юки Цунода — сошёл.