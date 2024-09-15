Пиастри выиграл Гран-при Азербайджана, Сайнс и Перес столкнулись в конце гонки

На городской трассе в Баку завершился 17-й этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Его победителем стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Мексиканский пилот Серхио Перес («Ред Булл») и испанский гонщик Карлос Сайнс («Феррари») столкнулись на предпоследнем круге гонки и врезались в защитное ограждение. Оба сошли.
Фото: Кадр из трансляции
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») приехал пятым. Идущий вторым в личном зачёте Ландо Норрис из «Макларена» — четвёртый.
Эта победа стала второй для австралийского пилота Пиастри в карьере и в сезоне-2024. Свой первый триумф он одержал на Гран-при Венгрии.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:
1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари») +10,910.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +31,328.
4. Ландо Норрис («Макларен») +36,143.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.17,098.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,468.
7. Александер Албон («Уильямс») +1.27,396.
8. Франко Колапинто («Уильямс») +1.29,541.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.32,401.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.33,127.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.33,465.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.57,189.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +2.26,907.
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.28,841.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
17. Серхио Перес («Ред Булл») — авария.
18. Карлос Сайнс («Феррари») — авария.
19. Лэнс Стролл — сошёл.
20. Юки Цунода — сошёл.