«Макларен» опередил «Ред Булл» в Кубке конструкторов

По итогам 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана в Баку британский коллектив «Макларен» опередил австрийскую команду «Ред Булл» в Кубке конструкторов. После финиша гонки на счету «Макларена» 475 очков, у «Ред Булл» — 456.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 476 очков.

2. «Ред Булл» — 456.

3. «Феррари» — 425.

4. «Мерседес» — 309.

5. «Астон Мартин» — 82.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 29.

8. «Уильямс» — 16.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в Баку, а Ландо Норрис поставил лучший круг гонки и приехал четвёртым, стартовав с 15-го места. Гонщики набрали 38 очков, что позволило их коллективу возглавить Кубок конструкторов.

У «Ред Булл» 10 очков в копилку принёс трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который приехал на пятой позиции. Его партнёр Серхио Перес столкнулся с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на предпоследнем круге гонки. Оба сошли.