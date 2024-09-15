Оливер Берман поставил уникальный рекорд Формулы-1

19-летний британский пилот Оливер Берман, который во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 заменял датского пилота команды «Хаас» Кевина Магнуссена, поставил уникальный рекорд, став первым гонщиком, набравшим в ходе сезона очки за две разные команды, в первых стартах Гран-при в составе коллективов.

Во время второго этапа Формулы-1 сезона-2024 на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде Берман заменял испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который лёг в больницу для удаления аппендикса. В гонке Оливер занял седьмое место и принёс итальянской команде шесть очков.

На 17-м этапе Формулы-1 — Гран-при Азербайджана — Берман, будучи резервистом «Феррари», выступал за американский коллектив «Хаас» из-за дисквалификации Кевина Магнуссена и финишировал на 10-й позиции, принеся команде одно очко.

Сезон-2024 Берман проводит в качестве боевого пилота команды «Према» в Формуле-2, выступая вместе с итальянцем Андреа Кими Антонелли. Кими проведёт сезон-2025 в составе «Мерседеса» в Формуле-1, а Берман станет гонщиком «Хааса».