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Ферстаппен под расследованием ФИА за игнорирование режима машины безопасности

Ферстаппен под расследованием ФИА за игнорирование режима машины безопасности
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26-летний нидерландский пилот Формулы-1 и трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», находится под расследованием Международной федерации автоспорта (ФИА) за игнорирование режима виртуальной машины безопасности после финиша Гран-при Азербайджана.

«Ферстаппен всех обгоняет, хотя ещё действует режим виртуальной машины безопасности», — сказал Норрис по командному радио, когда увидел, что голландец по окончании гонки опередил несколько автомобилей.

Режим виртуального сейфти-кара был вызван столкновением мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на предпоследнем круге гонки.

Ферстаппен по итогам гонки приехал на пятом месте, Норрис — четвёртый с лучшим кругом.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
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