Общий зачёт Формулы-1: отрыв Ферстаппена от Норриса сократился до 59 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Азербайджана в Баку преимущество Макса Ферстаппена над Ландо Норрисом сократилось до 59 очков. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, пилот «Феррари» отстаёт от Ландо на 19 очков. Следом расположились Пиастри, Сайнс и Хэмилтон, а Расселл опередил Переса и вышел на седьмую позицию.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 313 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 254.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 235.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 222.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 166.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 58.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.