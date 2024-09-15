«Знал, что потом уже не обгоню». Пиастри прокомментировал победную атаку на Леклера

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Я старался выйти вперёд ещё в начале гонки, но не получилось. После пит-стопов мы вновь оказались очень близки, у меня было хорошее сцепление. Я должен был пойти на это: знал, что если не опережу его в начале отрезка, то уже потом никогда не обгоню. Я пошёл на серьёзный „нырок“, но справился, а затем держался из последних сил на следующих кругах. Как только он выпал из зоны DRS, стало чуть спокойнее.

Если вспомнить, где мы были в начале прошлого года — были буквально последними, то, что мы лидируем в командном зачёте, это безумие. Это невероятная работа команды, и мне не терпится узнать, что нас ждёт в будущем», — заявил Пиастри после финиша.