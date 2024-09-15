Карлос Сайнс и Серхио Перес вызваны к стюардам

30-летний испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс и 34-летний представитель Мексики из команды «Ред Булл» Серхио Перес вызваны к стюардам за столкновение в концовке гонки Гран-при Азербайджана.

Начало слушания стюардов и пилотов началось в 16:30 мск.

Инцидент произошёл на предпоследнем круге гонки, когда после выхода из второго поворота мексиканец хотел произвести попытку обгона, но задел заднее колесо смещающегося испанца. Оба пилота врезались в защитное ограждение и вызвали режим виртуальной машины безопасности на трассе.

Фото: Кадр из трансляции

Победителем гонки стал австралийский пилот Оскар Пиастри из «Макларена», вторым стал партнёр Сайнса Шарль Леклер («Феррари»).

Напарник Переса Макс Ферстаппен также находится под расследованием.