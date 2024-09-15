Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс и Серхио Перес вызваны к стюардам

Карлос Сайнс и Серхио Перес вызваны к стюардам
Комментарии

30-летний испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс и 34-летний представитель Мексики из команды «Ред Булл» Серхио Перес вызваны к стюардам за столкновение в концовке гонки Гран-при Азербайджана.

Начало слушания стюардов и пилотов началось в 16:30 мск.

Инцидент произошёл на предпоследнем круге гонки, когда после выхода из второго поворота мексиканец хотел произвести попытку обгона, но задел заднее колесо смещающегося испанца. Оба пилота врезались в защитное ограждение и вызвали режим виртуальной машины безопасности на трассе.

Фото: Кадр из трансляции

Победителем гонки стал австралийский пилот Оскар Пиастри из «Макларена», вторым стал партнёр Сайнса Шарль Леклер («Феррари»).

Напарник Переса Макс Ферстаппен также находится под расследованием.

Материалы по теме
Ферстаппен под расследованием ФИА за игнорирование режима машины безопасности
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android