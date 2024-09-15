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«Макларен» находится под расследованием из-за своих механиков

«Макларен» находится под расследованием из-за своих механиков
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Британская команда Формулы-1 «Макларен» находится под расследованием стюардов после окончания 17-го этапа в Баку — Гран-при Азербайджана — из-за неправильной экипировки своих механиков.

Победителем гонки стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, одержавший свою вторую победу в карьере и в сезоне-2024. Его напарник по команде, идущий на втором месте в личном зачёте, Ландо Норрис приехал на четвёртой позиции, стартовав 15-м.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», приехал на пятом месте и находится также под расследованием стюардов этапа за игнорирование и обгоны в режиме виртуальной машины безопасности.

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