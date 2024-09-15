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Леклер: думал, что через поворот-другой приеду в стену, было очень близко

Леклер: думал, что через поворот-другой приеду в стену, было очень близко
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место на Гран-при Азербайджана.

«На „медиуме“ мы были конкурентоспособны, но, к сожалению, у меня не было длинных серий в пятницу, поэтому мы пошли по тому направлению настроек, которое, возможно, сделало работу с резиной в гонке сложнее. Возникли проблемы с жёсткими шинами в конце. Я думал, что через поворот-другой приеду в стену, было очень близко.

Оскар и „Макларен“ проделали потрясающую работу — это заслуженная победа. Когда Оскар вышел вперёд, я думал, что буду атаковать и найду шанс прорваться вперёд, но это оказалось намного труднее. Возможно, у «Макларена» было меньше прижимной силы, поэтому на прямых они были очень быстры. Я не мог приблизиться так, как хотел, и в итоге мы проиграли гонку, когда я не смог защититься так хорошо, как мог бы в конце прямой. Иногда ты допускаешь ошибки, и я извлеку уроки.

Очень досадно за Карлоса. Рад, что с ним и Серхио всё в порядке после аварии», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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