«Уильямс» показал лучший командный результат за три года

Команда «Уильямс» продемонстрировала на Гран-при Азербайджана лучший результат за три года. В гонке на городской трассе в Баку Алекс Албон финишировал на седьмом месте, а Франко Колапинто на восьмом. На двоих они заработали 10 очков.

«Мы заработали 10 очков, и это наш лучший командный результат за три года… Наслаждайтесь моментом, команда!» — говорится в заявлении команды на её официальном сайте.

Последний раз «Уильямс» добивался такого результата на Гран-при Венгрии 2021 года, когда Николас Латифи и Джордж Расселл тоже заняли седьмое и восьмое места.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» опередил долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.