Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен сравнил езду на своём RB20 с картингом

Ферстаппен сравнил езду на своём RB20 с картингом
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял пятое место.

«Да, просто снова всё очень плохо. Скорости совсем нет, а на «медиуме» был большой износ. На жестких шинах было немного лучше, но я застрял позади Албона и Ландо. Затем тормоза перегрелись, поэтому я отступил. После этого темп немного вырос, но машиной было очень трудно управлять.

Еще во время квалификации я заметил, что наши новинки вообще не работают. Я вообще не мог тормозить, не мог атаковать в поворотах. Колесо все время отрывалось от асфальта, поэтому меня подбрасывало во все стороны во всех медленных поворотах. Это было похоже на картинг.

У меня вообще не было шансов против Ландо. Всё было против нас и не работало как надо», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Материалы по теме
Пиастри выиграл Гран-при Азербайджана, Сайнс и Перес столкнулись в конце гонки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android