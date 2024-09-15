Ферстаппен сравнил езду на своём RB20 с картингом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял пятое место.

«Да, просто снова всё очень плохо. Скорости совсем нет, а на «медиуме» был большой износ. На жестких шинах было немного лучше, но я застрял позади Албона и Ландо. Затем тормоза перегрелись, поэтому я отступил. После этого темп немного вырос, но машиной было очень трудно управлять.

Еще во время квалификации я заметил, что наши новинки вообще не работают. Я вообще не мог тормозить, не мог атаковать в поворотах. Колесо все время отрывалось от асфальта, поэтому меня подбрасывало во все стороны во всех медленных поворотах. Это было похоже на картинг.

У меня вообще не было шансов против Ландо. Всё было против нас и не работало как надо», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.