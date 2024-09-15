Норрис после гонки снова возмутился жёлтым флагом, помешавшим ему в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял четвёртое место. При этом британец снова возмутился жёлтым флагом, помешавшим ему в квалификации.

«Это было несправедливо. Не нужно быть учёным, чтобы понять это. Я знаю, что сегодня занял четвёртое место, и это неплохо, но могло быть и лучше. Думаю, Оскар показал сегодня всё, на что был способен. Это было несправедливо.

На протяжении всего круга не было ни одной жёлтой отметки, и они вывесили её, как раз когда я проезжал мимо. Ошибся ли я перед этим? Да. Попал бы я в топ-15, несмотря на ошибку? Да. Я знаю, что многие думали, что это испортило мне круг. Я всё равно легко был там [во втором сегменте], даже несмотря на ошибку. Я потерял там всего пару десятых, и всё равно легко бы был там. Да, люди могут говорить, что хотят. Я считаю многое из этого забавным, но я не мог на это повлиять, и это было несправедливо и стоило мне большого количества очков в чемпионате и вообще испортило мне уикенд», — приводит слова Норриса GPblog.