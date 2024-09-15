Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер заявил, что допустил ошибку, когда пропустил Пиастри в лидеры

Леклер заявил, что допустил ошибку, когда пропустил Пиастри в лидеры
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что недостаточно хорошо оборонялся от пилота «Макларена» Оскара Пиастри в борьбе за лидерство на Гран-при Азербайджана после перехода на шины «хард».

«Когда Оскар вышел вперёд, я подумал — ничего, просто нужно оставаться хладнокровным, стараться беречь шины и снова опередить его позднее. Но это оказалось намного труднее, чем предполагалось. Я не мог приблизиться так, как хотел. Возможно, у «Макларена» было меньше прижимной силы, поэтому на прямых они были очень быстры.

Если честно, мы проиграли гонку, когда я не смог защититься так хорошо, как мог бы в конце прямой. Но так бывает. Иногда ты допускаешь ошибки, и я извлеку уроки», — приводит слова Леклера RaceFans.

Материалы по теме
«Знал, что потом уже не обгоню». Пиастри прокомментировал победную атаку на Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android