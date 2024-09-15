Леклер заявил, что допустил ошибку, когда пропустил Пиастри в лидеры

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что недостаточно хорошо оборонялся от пилота «Макларена» Оскара Пиастри в борьбе за лидерство на Гран-при Азербайджана после перехода на шины «хард».

«Когда Оскар вышел вперёд, я подумал — ничего, просто нужно оставаться хладнокровным, стараться беречь шины и снова опередить его позднее. Но это оказалось намного труднее, чем предполагалось. Я не мог приблизиться так, как хотел. Возможно, у «Макларена» было меньше прижимной силы, поэтому на прямых они были очень быстры.

Если честно, мы проиграли гонку, когда я не смог защититься так хорошо, как мог бы в конце прямой. Но так бывает. Иногда ты допускаешь ошибки, и я извлеку уроки», — приводит слова Леклера RaceFans.