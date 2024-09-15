Кто больше виноват в аварии Переса и Сайнса перед финишем Гран-при Азербайджана?

Мексиканский пилот Серхио Перес («Ред Булл») и испанский гонщик Карлос Сайнс («Феррари») столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана и врезались в защитное ограждение, после чего оба сошли с дистанции.

Кто больше виноват в этой аварии перед финишем Гран-при Азербайджана?

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Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» опередил долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.