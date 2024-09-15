Пиастри рассказал, что не послушал призыва команды не атаковать Леклера

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что проигнорировал призыв своей команды не атаковать Шарля Леклера на втором отрезке.

«Я бы сказал, что это, пожалуй, моя лучшая победа в гоночной карьере. Выдержать это давление так долго было невероятно тяжело.

На первом отрезке, когда Шарль довольно уверенно отрывался, я думал, что мы в лучшем случае будем вторыми. Даже Чеко [Серхио Перес] представлял опасность. Да и Карлос [Сайнс] был очень быстр на «медиуме».

После пит-стопа я увидел возможность и понял, что должен ею воспользоваться. Я знал, что выйти в лидеры будет непросто. Но я знал, что мне придётся много поработать после этого, чтобы попытаться сохранить первое место, потому что, да, я не чувствовал, что мы были самыми быстрыми в том первом отрезке гонки. Так что это была очень тяжёлая работа.

Я пытался выйти вперёд ещё в начале гонки, но лишь испортил свои шины. В начале второго отрезка мой инженер сказал, давай больше такого не делать. И я полностью проигнорировал его указание на следующем круге и атаковал Шарля по внутренней траектории. В тот момент я чувствовал, что если просто ждать пока у Шарля уйдёт скорость, то ничего не получится. Я думал, что так мы просто закрепим за собой второе место. Я должен был воспользоваться возможностью. И да, знаете, если бы не это, то у меня не было второго шанса», — приводит слова победителя Гран-при Азербайджана Motorsport Week.