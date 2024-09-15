Столкновение Переса и Сайнса на Гран-при Азербайджана признано гоночным инцидентом

Столкновение между мексиканским гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом и испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана признано гоночным инцидентом. Такое решение приняли стюарды Международной автомобильной федерации.

Никаких наказаний для участников инцидента не последует.

Напомним, Перес и Сайнс столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана, когда Серхио пытался обогнать Карлоса. Их машины столкнулись и влетели в стену, после чего оба гонщика сошли с дистанции.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» опередил долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.