Хельмут Марко заявил, что гонка Ферстаппена была испорчена из-за Албона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко указал на ключевую проблему Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«Мы застряли позади Алекса Албона [гонщик «Уильямса»]. Это испортило Максу гонку. Но в целом у него не было того темпа, как у Чеко [Серхио Перес], так что посмотрим, в чём разница, но ситуация становится всё сложнее.

Мы верим, что с Остина и далее у нас будет обновлённая машина, которая сделает нас более конкурентоспособными. Но нам нужно подождать до Остина. Нам нужно посмотреть, что произойдёт в Сингапуре. Gо крайней мере, мы потеряли лишь три очка. Это нормально», — приводит слова Марко GP Blog.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» опередил долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.