Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно решение стюардов по нарушению Ферстаппена под ВСК

Стало известно решение стюардов по нарушению Ферстаппена под ВСК
Комментарии

Гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену вынесено предупреждение за обгон в режиме виртуального сейфити-кара после финиша Гран-при Азербайджана. Такое решение вынесли стюарды Международной автомобильной федерации.

Таким же предупреждением за такие же действия отделались Нико Хюлькенберг, Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Стюарды отметили, что подобное уже происходило ранее в этом сезоне, но тогда эти эпизоды не были рассмотрены. Поэтому они решили предупредить гонщиков, но повторные подобные нарушения могут повлечь за собой значительные наказания.

Режим виртуального сейфти-кара был вызван столкновением мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на предпоследнем круге гонки.

Материалы по теме
Ферстаппен под расследованием ФИА за игнорирование режима машины безопасности
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android