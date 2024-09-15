Стало известно решение стюардов по нарушению Ферстаппена под ВСК

Гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену вынесено предупреждение за обгон в режиме виртуального сейфити-кара после финиша Гран-при Азербайджана. Такое решение вынесли стюарды Международной автомобильной федерации.

Таким же предупреждением за такие же действия отделались Нико Хюлькенберг, Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Стюарды отметили, что подобное уже происходило ранее в этом сезоне, но тогда эти эпизоды не были рассмотрены. Поэтому они решили предупредить гонщиков, но повторные подобные нарушения могут повлечь за собой значительные наказания.

Режим виртуального сейфти-кара был вызван столкновением мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на предпоследнем круге гонки.