«Макларен» оштрафован за работу механика на пит-лейне в шортах

Команда «Макларен» оштрафована на € 5000 за то, что один из её механиков работал на пит-лейне во время Гран-при Азербайджана в шортах. Такое решение вынесли стюарды Международной автомобильной федерации.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» опередил долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.