Норрис прокомментировал указание «Макларена» помочь Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал указание своей команды на Гран-при Азербайджана сдержать гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, чтобы помочь своему напарнику Оскару Пиастри.

«Главное, что я сдержал Чеко и просто не позволил ему опередить Оскара. И это, по сути, позволило Оскару оказаться впереди и одержать победу. Так что я внёс свой небольшой вклад в командный успех, чему очень рад.

Это позволило нам выйти на первое место в зачёте Кубка конструкторов, и это, пожалуй, то, что делает меня очень счастливым», — приводит слова Норриса GP Blog.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.