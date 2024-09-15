Сайнс высказался об аварии с Пересом на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал аварию с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана.

«Это очень обидно, но главное, что мы оба в порядке. Но, конечно, это расстраивает. Я оставался на обычной гоночной траектории и не делал ничего необычного, как и на каждом круге до этого, поэтому не ожидал контакта с задним колесом моей машины. Таковы гонки, но сегодня мы потеряли много очков.

У меня была очень хорошая гонка, я был очень быстр. Думаю, я мог бы занять третье или даже второе место, но что есть, то есть. Нужно перевернуть эту страницу и сосредоточиться на Сингапуре», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.