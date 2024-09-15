Хэмилтон похвалил Бермана и Колапинто за борьбу с ним на Гран-при Азербайджана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял девятое место. При этом семикратный чемпион Формулы-1 похвалил новичков Оливера Бермана и Франко Колапинто за интересную и напряжённую борьбу.

«Сегодня была сложная гонка. В пятницу всё было хорошо, но остаток уикенда выдался тяжёлым. Перед субботой мы внесли некоторые изменения в настройки, но они не сработали. Нам пришлось с этим смириться. Мы также знали, что сегодня будет непросто обгонять. Есть длинная прямая, но сложно преследовать соперника на втором секторе. Франко Колапинто и Оливер Берман, с которыми я боролся большую часть гонки, проделали отличную работу. Приятно видеть, что парням это нравится, они хорошо выступили. Для первых двух гонок это было очень впечатляюще.

Несмотря на мои сложности, положительные моменты заключаются в том, что Джордж Расселл провёл достойную гонку и смог заработать для команды несколько хороших очков. Мы также собрали много данных, с которыми нужно поработать перед Сингапуром. До конца года у нас запланированы некоторые обновления, так что, надеюсь, вскоре мы сможем стать на шаг ближе к лидерам», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».