Матевос Исаакян — об аварии в Баку: это гоночный инцидент, но виноват в нём Сайнс

Бывший пилот SMP Racing, выступавший в Формуле V8 3.5, «24 часах Ле-Мана», Матевос Исаакян прокомментировал аварию с участием Карлоса Сайнса и Серхио Переса на Гран-при Азербайджана.

«Моё мнение — это гоночный инцидент, но виноват в нём Сайнс. С моей точки зрения, это было движение Сайнса в Переса, несмотря на то, что Сайнс видел за 50 метров до контакта соперника в зеркала. У Переса физически не было места отреагировать. Слишком близки они ехали друг к другу», — приводит слова Исаакяна автоспортивный обозреватель Эльмир Валеев у себя в телеграм-канале.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.